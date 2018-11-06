МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2018 года выросла по сравнению с показателем за такой же период прошлого года в 1,7 раза, до 75,43 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка от реализации (включая убыток от совместной деятельности) в отчетном периоде составила 643,4 миллиарда рублей, увеличившись на 35%. Капитальные затраты компании за отчетный период составили 35,857 миллиарда рублей, снизившись на 14%.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.