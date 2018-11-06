МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первых 9 месяцев 2018 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в размере 23,67 миллиарда реалов (6,4 миллиарда долларов), увеличив ее в 4,7 раза в годовом выражении, сообщила компания.

Разводненная прибыль на акцию за период составила 1,82 реала (0,5 доллара) против показателя годичной давности в 0,39 реала (0,1 доллара). Выручка за первые девять месяцев года достигла 257,116 миллиарда реалов (69,55 миллиарда долларов), что на 24% больше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 35%, до 85,69 миллиарда реалов (23,18 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, составила 6,644 миллиарда реалов (1,8 миллиарда долларов), что почти в 25 раз больше, чем год назад. Разводненная прибыль на акцию за квартал составила 0,51 реала (0,138 доллара) против показателя годичной давности в 0,02 реала (0,005 доллара). Выручка за июль-сентябрь достигла 98,26 миллиарда реалов (26,58 миллиарда долларов), что на 36,8% больше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,5 раза, до 29,86 миллиарда реалов (8,08 миллиарда долларов).

Свои показатели компания объясняет, в частности, ростом цен на нефть марки Brent, который способствовал увеличению прибыли от экспорта нефти и продажи нефтепродуктов в Бразилии, а также обесценением бразильского реала.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.