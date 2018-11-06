МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Ирана продолжит сокращаться, несмотря на временное исключение из участия в американских нефтяных санкциях для ряда стран, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из ядерного соглашения с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, банков, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил о предоставлении временных исключений из санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

"Иранский экспорт по сравнению с пиком, зафиксированным прошлым летом, снизился на 900 тысяч баррелей в день", — заявил Бироль, добавив, что текущее снижение продолжится, и его масштабы будут зависеть от исхода переговоров между США и странами, надеющимися получить послабления в рамках новых санкций.

Глава МЭА подчеркнул, что снижение добычи из-за санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле оказывает влияние на объем предложения нефти на глобальном рынке. Кроме того, показатели нефтедобычи в Ливии и Нигерии также остаются нестабильными.

Бироль отметил, что, с другой стороны, рост мирового спроса на нефть остается устойчивым, однако может несколько замедлиться из-за ухудшения прогнозов развития глобальной экономики и более высоких цен на сырье.

"Учитывая все эти факторы, я считаю, что Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Россия должны продолжать обеспечивать комфорт для рынка", — заключил Бироль.