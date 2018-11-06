МОСКВА, 6 ноя ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 160 тысяч баррелей в день, а на 2019 год — на 300 тысяч баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Прогноз EIA по добыче нефти в США в 2018 году повышен до 10,90 миллиона баррелей в сутки с октябрьской оценки в 10,74 миллиона баррелей. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 12,06 миллиона баррелей в сутки против прежнего прогноза на уровне 11,76 миллиона баррелей.

В 2017 году средний уровень добычи составил 9,35 миллиона баррелей в день.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в октябре составила 11,45 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в сентябре. Организация объясняет снижение добычи перебоями работы компаний в Мексиканской заливе из-за ураганов. Более точные данные о добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за октябрь станет известен в конце декабря.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному 31 октября, среднесуточная добыча нефти в США в августе достигла нового исторического рекорда в 11,346 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 3,8% с июльского уровня. Данные июля были пересмотрены в сторону уменьшения — до 10,93 миллиона баррелей в сутки с 10,964 миллиона.