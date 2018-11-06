МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 73,12 доллара за баррель с 74,43 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 71,92 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в 75,06 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год понижен до 66,79 доллара с 68,46 доллара за баррель в октябрьском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 64,85 доллара за баррель, в октябре прогноз составлял 69,56 доллара.