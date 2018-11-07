МЕХИКО, 7 ноя /ПРАЙМ/. Венесуэла за октябрь сократила поставки нефти в США на 19% из-за снижения экспорта из пояса реки Ориноко, передает агентство Рейтер.

В сентябре США получали из Венесуэлы более 600 тысяч баррелей нефти в день на фоне выплат венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA кредиторам и американской компании ConocoPhillips, однако в сентябре показатель снизился до 489,3 тысячи баррелей в день в связи с остановкой ряда перерабатывающих мощностей на обслуживание. Кроме того, остается частично закрытым основной порт страны Хосе после аварии в августе.

По сравнению с октябрем 2017 года Венесуэла сократила экспорт нефти в США на 9,6%.

Добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. По данным ОПЕК, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день.