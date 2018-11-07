МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть на грани перехода на территорию медвежьего рынка, всего лишь через месяц после достижения 4-летних максимумов, поскольку предложение возросло, говорится в статье The Wall Street Journal, на которую ссылается Dow Jones.

Цены на нефть в США упали на 19% после роста в начале октября выше 76 долларов за баррель. Падение было вызвано беспокойством относительно замедления спроса на топливо, а также рекордной добычей основных стран-экспортеров.

Резкий разворот цен означает очередное изменение мирового рынка, так как инвесторы стараются учитывать крупные факторы влияния как на предложение, так и на спрос.

"Доверие было утрачено", – говорит Тим Этвилл, главный инвестиционный стратег-аналитик Parametric Portfolio Associates. "Были ожидания относительно формирования очень сильного бычьего рынка. Когда такие ожидания не оправдались, произошел психологически понятный откат", – добавляет аналитик.

Падение цен на нефть началось в октябре, на фоне обвала фондовых рынков и усиления сомнений в устойчивости мировой экономики. При этом три ведущие страны-производителя увеличили добычу нефти до рекордных уровней.

"В совокупности все это делает объем предложения на рынке нефти слишком большим", – говорит Гэри Росс, гендиректор Black Gold Investors и основатель PIRA Energy Group.

Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX во вторник завершили торги с понижением на 89 центов, или на 1,4%, по 62,21 доллара за баррель, продемонстрировав падение седьмой день подряд и достигнув минимума закрытия с апреля. Цены на нефть Brent завершили торговый день с понижением на 1,04 доллара, или на 1,4%, по 72,13 доллара.

Закрытие ниже 61,12 доллара будет означать переход цен на нефть в США на территорию медвежьего рынка, расположенную на 20% ниже октябрьского пика, и завершение самого длительного периода роста цен с 2008 года. Цены на нефть WTI держатся на территории бычьего рынка с прошлого лета, но уже близки к пятому за последние 4 года попаданию на территорию медвежьего рынка.

Ранее в этом году тревога по поводу сокращения общемирового предложения способствовала росту цен, порождая прогнозы о достижении 100 долларов за баррель после после объявления президентом Дональдом Трампом новых санкций против Ирана. Саудовская Аравия, неформальный лидер ОПЕК, объявила, что в последние месяцы увеличивала добычу в ответ на снижение иранского экспорта.

На этой неделе санкции США вступили в силу, но Вашингтон сделал исключение для восьми стран, покупающих иранскую нефть, ослабив обеспокоенность относительно нехватки предложения.

“Теперь от ОПЕК не будут ожидать значительного увеличения добычи”, — отметил Грег Шэрнау, портфельный менеджер Pacific Investment Management. “Если бы США не сделали исключений, или они были бы очень ограниченными, то потребовалось бы увеличение добычи. Теперь участники рынков пересматривают свою позицию”, — добавил он.

Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2018 и 2019 году после того как Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел целевые уровни мирового экономического роста в сторону понижения.

По словам некоторых аналитиков, цены на нефть могут быстро вырасти из-за сезонного повышения спроса. Перспективы предложения из Ирана и других членов ОПЕК могут также изменится.

“Мы не знаем, что собираются сделать США, и мы не знаем, как долго будут действовать эти исключения из санкций. Ситуация крайне неопределенная, — сказала Анна-Луиза Хиттл из Wood Mackenzie. – Если станет известно о перебоях с поставками еще где-то, цены, очевидно, снова станут расти”.

Рост цен на энергоносители привел к увеличению доходов крупных нефтяных компаний, а недавнее снижение котировок обрадовало потребителей, ожидавших повышения розничных цен на бензин. Давление на авиакомпании и судоходные компании также может ослабнуть, так как из-за роста цен их расходы на топливо увеличились.

По словам трейдеров, быстрое падение цен также продемонстрировало, с какой скоростью инвесторы могут уйти с рынка при высоком объеме торгов.

“У всех на рынке были открыты длинные позиции, — отметил Дэвид Лебен из BNP Paribas. – Когда весь рынок на одной стороне, происходит корректировка позиций, которые кажутся чрезмерными”.

Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы быстро стали осторожными. Объем длинных позиций по нефти WTI, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США, по состоянию на 30 октября превысил объем коротких позиций в отношении 4 к 1. Данный показатель является самым низким с октября 2017 года, а в начале июля составил 26 к 1.

В последние недели нефть стала для инвесторов менее привлекательным для вложений активом, так как избыточное предложение в краткосрочной перспективе сделало фьючерсы с немедленной поставкой дешевле более долгосрочных контрактов. Такая ситуация, известная как контанго, побуждает участников на перенаправление нефти в хранилища и заставляет инвесторов нести дополнительные расходы по переносу позиций с одного месяца на другой.

“Раньше инвесторы получали прибыль, сохраняя позиции. Теперь же они столкнулись с дополнительными издержками, и это многое меняет”, — отметил Марк Бениньо из INTL FCStone.

Запасы нефти в США устойчиво растут и по состоянию на 26 октября увеличились уже по итогам шести недель подряд на фоне резкого роста внутренней нефтедобычи. На прошлой неделе в Управлении энергетической информации (EIA) США сообщили, что нефтедобыча в августе в среднем достигла рекордных 11,3 млн баррелей в день, а во вторник повысили прогноз по добыче в 2018 году почти до 11 млн баррелей в день, а в 2019 году – до более чем 12 млн баррелей в день.

“В данный момент нефтяные цены склонны к снижению в связи с ростом неопределенности”,- считает Роб Таммел из Tortoise Advisors. “В результате до конца текущего года можно ждать волатильности на рынке”, — добавил он.

В среду инвесторы на нефтяном рынке будут ждать еженедельных данных по запасам нефти от EIA. Согласно опросу аналитиков, проведенному The Wall Street Journal, запасы нефти в США на прошлой неделе в среднем выросли на 1,8 млн баррелей.

В Американском институте нефти во вторник вечером сообщили, что запасы нефти на отчетной неделе увеличились на 7,8 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, а дистиллятов снизились на 3,6 млн баррелей.