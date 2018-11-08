МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Становится понятно, кто извлечет выгоду из санкций США против Ирана. Это будет Россия.

В понедельник вступили в силу новые жесткие санкции США против Ирана, причем против потребителей иранской нефти также может быть введена экономическая блокада. Из-за санкций европейским и азиатским НПЗ, которые в последнее время покупали иранскую нефть в больших количествах, приходится искать альтернативных поставщиков. Заменой могут стать российские компании, готовые поставлять нефть бывшим клиентам Ирана. Россия и Иран производят схожие сорта нефти, и НПЗ-потребители относительно легко могут перейти с одного сорта на другой, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Между тем Москва предлагает Тегерану помочь обойти санкции. В России планируют игнорировать санкции США и покупать иранскую нефть. Россия предлагает закупать иранскую нефть по бартеру и перерабатывать ее для внутреннего использования. Тогда нефть, произведенную в России, можно будет продавать на экспортном рынке, получая хорошую прибыль.

“Россия пытается всем угодить”, — сказала Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

Россия считает Иран своим ключевым союзником в Сирии, недавно пережившей гражданскую войну. В России критиковали новые санкции США и заявили, что не будут им следовать. В последние месяцы Москва неоднократно заявляла, что будет покупать по крайней мере 100 000 баррелей иранской нефти в день. Таким образом Иран сможет продавать нефть, для которой сложно найти потребителя. Россия предлагает платить за нефть оборудованием и продуктами питания, говорят в министерстве энергетики этой страны. Москва также обещает инвестировать в нефтяной сектор Ирана, когда западные компании уйдут из этой страны.

Новые санкции США нацелены на ограничение экспорта иранской нефти, ключевого продукта экономики Исламской республики. Власти США хотят свести экспорт нефти из Ирана к нулю, запугивая потребителей санкциями, тогда как эта страна способна поставлять 2,2 млн баррелей нефти в день. Многие покупатели иранской нефти пользуются американской банковской системой и уязвимы к санкциям, и уже сокращают импорт нефти из Ирана. Однако Россия менее уязвима к мерам Вашингтона, так как уже находится под санкциями США, а ее экономика и финансовая система зависят от США не так сильно, как страны Западной Европы.

За день до ввода новых санкций экспорт нефти из Ирана был примерно на 800 000 баррелей нефти в день ниже прежнего уровня. Наблюдатели нефтяного рынка ожидают, что после ввода санкций экспорт иранской нефти сократится еще больше.

В то же время Россия намерена отчасти заместить иранские поставки на мировом рынке нефти. Она увеличила добычу почти на 1 млн баррелей в день по сравнению с прошлым годом, доведя ее недавно до 30-летнего рекорда. В октябре Россия, являющаяся крупнейшим мировым производителем нефти, добывала 11,41 млн баррелей нефти в день, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Часть дополнительных объемов нефти предназначена для бывших клиентов Ирана.

Особенно это относится к Европе, поскольку местные компании резко прекращают закупки иранской нефти, будучи более связанными с американскими компаниями и финансовой системой США.

Для европейских НПЗ российская нефть может быть естественным заменителем иранской, поскольку она средней плотности и со сравнительно высоким содержанием серы. Кроме того, российская нефть может быть поставлена на европейские заводы быстрее, чем нефть иного происхождения. Итальянские нефтеперерабатывающие компании Eni SpA и Saras SpA, например, увеличивают потребление российской нефти, особенно широко известного сорта Urals, чтобы заменить иранскую нефть, сообщили осведомленные источники. В Eni и Saras не ответили на просьбу дать комментарии.

"Выиграет сорт Urals", – заявил Патрик Пуянне, гендиректор Total SA, выступая на нефтегазовой конференции в Лондоне в октябре.

Как сообщили в компании, Total прекратила закупать иранскую нефть в июле. В августе Total приобретала 217 000 баррелей российской нефти в день для НПЗ в Гавре, во Франции, что стало максимумом истекшего периода 2018 года, согласно данным Kpler.

Российскую нефть взамен иранской теперь покупают и страны, не входящие в Евросоюз. Турция в июне возобновила импорт российской нефти после трехмесячного перерыва, восполнив сокращение импорта из Исламской республики, свидетельствовали официальные данные. Турция также не хотела поддерживать американские санкции, но многие национальные компании обладают глубокими международными деловыми связями и поэтому являются чувствительными к ограничениям США.

Такая ситуация уже приводит к росту прибыли государственных нефтегазовых компаний России. Во вторник “Роснефть<ROSN>” сообщила об увеличении чистой прибыли за первые девять месяцев 2018 года в три раза, до 451 млрд рублей (6,8 млрд долларов) по сравнению с уровнем годовой давности, в основном ввиду увеличения нефтедобычи и роста цен на нефть Urals.

Аналогичное замещение осуществил и Китай, который в сентябре сократил импорт нефти из Ирана на 34% по сравнению с уровнем годовой давности и увеличил импорт из России на 7%.

Южная Корея в августе снизила закупки нефти из Исламской республики на 85% против уровня годовой давности и увеличила поставки из России на 20%, свидетельствовали данные национального бюро статистики.