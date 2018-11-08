МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила оценку средней цены нефти марки Brent на текущий и следующий годы до 75,1 доллара и 80,6 доллара за баррель соответственно, сообщает ЕК в осеннем экономическом прогнозе.

Весенняя оценка предполагала стоимость нефти в 2018 году на уровне 67,7 доллара, а в 2019 году — 63,9 доллара за баррель.

"Опасения, связанные с санкциями США в отношении Ирана и оптимизм относительно глобального экономического роста поддержали рынок нефти. Кроме того, текущий рост цен обусловлен перебоями в поставках из Венесуэлы и Ливии. Роста объемов добычи в Саудовской Аравии и России, вероятно, будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать эти потери", — говорится в релизе.

При этом Еврокомиссия прогнозирует, что в 2019 году некоторое давление на цену нефти окажет рост ее добычи в США и Канаде, хотя дополнительные объемы сырья из США поступят на международные рынки, скорее всего, только во второй половине года из-за ограниченной пропускной способности американских трубопроводов. Снижение глобального спроса и замедление глобального экономического роста также может негативно сказаться на стоимости нефти, считает ЕК.