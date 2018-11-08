МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В ближайшие выходные в Абу-Даби пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого участники обсудят варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи нефти. Предполагается, что целевым уровнем, которого стороны будут придерживаться, является отметка в 70 долларов за баррель.

В настоящее время цены на нефть приближаются к этому уровню. На этой неделе баррель марки Brent впервые с 20 августа опустился ниже 72 долларов за баррель. Котировки сдерживают данные Минэнерго США об опережающем росте запасов, а также тема иранских санкций. Вашингтон решил пойти на компромисс в этом вопросе, на время отменив ограничения для восьми стран, покупающих нефть в Иране.

ЧТО СДЕЛАЕТ ОПЕК?

Ранее сообщалось, что одним из вариантов является заключение соглашения о бессрочном сотрудничестве, которое позволит странам установить новые показатели добычи нефти на 2019 год.

"Скорее всего, сейчас никакого решения принято не будет, однако соглашение к концу года заключат. В этом случае в нем пропишут механизм сокращения или ограничения добычи на неопределенный срок", — полагает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По его мнению, добыча будет сохранена на уровнях, близких к текущим. С учетом того, что на сланцевых месторождениях США она растет на 1,5 млн баррелей в сутки, это и есть весь прирост глобального спроса. Таким образом, получится, что по факту этот прирост обеспечивают США, а ОПЕК+, не желая падения цен, сдерживает добычу, уступая американцам долю рынка.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук также полагает, что дополнительных мер, ограничивающих добычу, обсуждаться не будет. "В середине года ОПЕК+ уже ослабила ограничения, и на данный момент достигнут приемлемый уровень с незначительными колебаниями в ту или иную сторону. И Россия, и ОПЕК наращивают добычу, и вряд ли на это шли, чтобы сразу ограничить", — рассуждает он.

Договоренности, о которых идет речь, скорее всего, будут предполагать дальнейший совместный мониторинг рынка и в случае сильного движения – падения добычи или, наоборот, перепроизводства, введение ограничений.

ИРАНСКИЙ ВОПРОС

По словам президента США Дональда Трампа, именно благодаря его решению по смягчению иранских санкций цены на "черное золото" не подскочат до 100-150 долларов за баррель. Соединенные Штаты продолжат следить за тем, чтобы иранские санкции не приводили к удорожанию нефти, но не оставляют цели довести экспорт из страны до нуля.

По мнению Тануркова, заявленный Трампом уровень – преувеличение. Для достижения таких цен надо полностью перекрыть иранский экспорт. Это американцам на текущем рынке не удастся – разве что объявить Ирану войну, но они на это не пойдут. Во всех остальных случаях найдутся способы торговать в обход долларовой системы, тем более, в этом заинтересованы и Европа, и Китай.

Таким образом, эффект санкций будет кратковременным и одномоментным, впоследствии рынок к ним приспособится. К концу 2019 года иранский экспорт может восстановиться к досанкционным уровням.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Что касается нефтяных цен, то и ОПЕК+, и американским компаниям лучше, чтобы они были выше. Однако все понимают, что экономике важно соблюдение баланса, иначе возможно замедление роста и ускорение инфляции. В среднесрочной перспективе оптимальным уровнем является 60-70 долларов за баррель, считают эксперты.

Иран призвал ОПЕК остановить работу министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Текущий уровень цен на нефть, по мнению Полищука, достаточно стабилен и устраивает всех. Резкое удорожание невыгодно производителям, поскольку влечет за собой дополнительную конкуренцию со стороны сланцевых игроков. Кроме того, дорогая нефть приводит к замедлению мировой экономики, прежде всего, основных потребителей в лице Китая.

"В целом для рынка важнее стабильность – пусть цены держатся на уровне 40 или 70 доллар за баррель, но будут постоянными. Любая волатильность мешает игрокам строить долгосрочные инвестпрограммы и развивать проекты, не пересматривая бюджеты каждый год", — заключил эксперт.