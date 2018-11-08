МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре 2018 года выросли на 37,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 94,056 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит торгового баланса РФ за январь-сентябрь вырос в 1,6 раза

Общий объем экспорта нефти за указанный период составил 190,895 миллиона тонн (снижение на 0,1%).

При этом в сентябре Россия снизила экспорт нефти на 0,7% по сравнению с августом — до 21,641 миллиона тонн. Доходы выросли на 4,5% — до 11,615 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-сентябрь составил 115,186 миллиона тонн (снижение на 0,8%), в денежном выражении — 58,715 миллиарда долларов (рост на 22,3%). В сентябре экспорт нефтепродуктов составил 12,935 миллиона тонн (рост на 2,5% по сравнению с августом), в денежном выражении — 7,026 миллиарда долларов (рост на 1,8%).

Экспорт газа

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 29,2 миллиона кубометров, а экспорт природного газа — на 8,4%, до 165,9 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-сентябре выросли на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 4,1 миллиарда долларов.

При этом в сентябре экспорт СПГ снизился в 2,3 раза по сравнению с августом — до 2,4 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ снизились в 2,4 раза — до 391,8 миллиона долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа за отчетный период выросли на 31,3% — до 35,3 миллиарда долларов. При этом экспорт газа в сентябре снизился на 6,9% по сравнению с августом — до 17,3 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в сентябре снизились на 2% — до 4,04 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа на 38,1 миллиарда долларов.

Уголь

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8% и составили 12,339 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ увеличился за этот период на 9,3%, до 146,318 миллиона тонн.

В сентябре текущего года на экспорт было поставлено 19,366 миллиона тонн угля (рост на 5% по отношению к августу) на общую сумму 1,76 миллиарда долларов (рост на 10%).