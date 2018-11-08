МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" с 1 декабря планирует ввести плату за информационные сервисы для корпоративных клиентов, рассчитывающихся за топливо спецкартами, но такой сервисный сбор не является наценкой, и клиенты при желании смогут расплачиваться наличными, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром нефть-корпоративные продажи".

В четверг газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что нефтекомпании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов, ухудшая условия по топливным картам и вводя дополнительные сервисные сборы: в частности, "Газпром нефть" ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам, "Роснефть" отменила скидки, "Лукойл" ухудшил условия по картам.

"Условия, зафиксированные с клиентами до подписания соглашения с правительством РФ, сохраняются. Начиная с декабря 2017 года "Газпром нефть-корпоративные продажи" осуществляли поэтапное изменение условий продаж по топливным картам. С 1 декабря 2018 года планируется введение платы за информационные сервисы. Важно отметить, что сервисный сбор за информационные услуги не является наценкой на стоимость топлива. В настоящий момент информационные сервисы предоставляются корпоративным клиентам бесплатно", — прокомментировали в компании.

"Введение платы за пользование информационными сервисами — это распространенная рыночная практика. "Газпром нефть-корпоративные продажи" последними среди крупных игроков рынка приняли решение о введении подобного сервисного сбора. При этом у клиентов сохраняется возможность приобретения топлива привычным способом за наличный расчет или с использованием топливной карты", — сообщили в пресс-службе.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.