МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Исследовательский центр Саудовской Аравии изучает возможные последствия для рынка нефти от ликвидации ОПЕК, передает издание Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, исследование проводит Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, KAPSARC). РЯд его сотрудников является советниками министерства энергетики Саудовской Аравии и компании Saudi Aramco.

По словам президента KAPSARC Адама Симински (Adam Sieminski), этот проект был инициирован им и носит исключительно исследовательский характер.

Источники издания при этом уточняют, что в правительстве Саудовской Аравии не обсуждается выход страны из ОПЕК в ближайшее время.