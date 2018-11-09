МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Топливно-энергетический комплекс является основой для многих мировых экономик, причем нефть зачастую играет ключевую роль. Для удобной торговли "черным золотом" в мировой практике принято делить его по сортам, причем для эффективного ценообразования выделяются эталонные сорта (бенчмарки) – Brent, WTI и Dubai Crude, состав которых считается наиболее качественным, поэтому и цена на них более высокая. Исходя из параметров маркерных сортов, формируются цены и на другие марки.

НЕФТЯНАЯ ИСТОРИЯ

Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов и относится к классу жидких полезных ископаемых, которые добывают из земной коры ниже почвенного слоя – недр. Вместе с газообразными углеводородами залегает на глубинах от десятков метров до 5-6 км, максимальное число залежей нефти располагается на глубине 1-3 км.

В основном, она черного цвета, но в зависимости от региона залегания может варьироваться от черного и бурого до зеленоватого и грязно-желтого, в редких случаях может быть почти бесцветной. Имеет специфический запах.

В промышленных масштабах нефть стали добывать в XIX веке. Российская империя стала первой в мире страной, где в 1848 году на бакинских нефтяных промыслах месторождения Биби-Эйбат из буровой скважины добыли нефть.

В начале XX века нефтедобывающие страны начинают активно торговать своим сырьем. До 1970-х годов продажа нефти фактически была монополизирована семью корпорациями, которые неформально назывались "Семь сестер": американские Chevron, Esso, Gulf Oil, Mobil, Texaco, британская British Petroleum и англо-голландская Shell. Нефтедобытчики продавали "Семи сестрам" свое сырье по фиксированным ценам, примерно за 2,5-3 доллара за баррель.

Ситуация кардинально изменилась, когда американский трейдер компании Philipp Brothers Марк Рич ввел механизм спотовых сделок, основав в 1974 году трейдинговую компанию Marc Rich & Co. (сейчас Glencore).

В отличие от долгосрочных контрактов, Рич стал заключать договоры на небольшие партии между поставщиками и потребителями. Так зародилась биржевая торговля нефтью.

БЕНЧМАРКИ И ЦЕНЫ

На сегодняшний день существуют два основных маркерных сорта нефти – североморская Brent и американская WTI, на основе которых происходит ценообразование на спотовом рынке. Чаще всего Brent торгуется на несколько долларов дороже WTI. При этом объем добычи маркерных сортов нефти суммарно не превышает 2% мировой добычи.

На Ближнем Востоке также используется нефтяной бенчмарк Dubai Crude.

Нефтяное ценообразование на биржах формируется участниками рынка на основе данных котировальных агентств Platts и Argus Media, которые учитывают состав нефти и ряд других факторов. Так, нефти Brent, WTI и Dubai Crude стали бенчмарками благодаря высококачественному составу, надежности поставок и наличию нескольких независимых поставщиков.

Например, Brent, которая добывается на одноименном месторождении в Северном море, классифицируется как легкая малосернистая нефть с содержанием серы не более 0,2-0,4%. С 1980-х годов добыча на месторождении начала падать, поэтому к сорту стали добавлять другие нефти, добываемые также на шельфе Северного моря — Forties, Oseberg и Ekofisk, без утраты качества смеси. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE.

Другим признанным сортом является американская WTI (West Texas Intermediate), которая добывается в Техасе, также классифицируется как легкая малосернистая нефть с содержанием серы не более 0,4-0,5%. Практически весь объем добычи транспортируется на нефтяной терминал в городе Кушинг (штат Оклахома) по трубопроводам, а уже оттуда поставляется на НПЗ для переработки. Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на нью-йоркской бирже NYMEX. В XX веке долгое время был единственным маркерным сортом.

Ближневосточная Dubai Crude добывается в Дубае и классифицируется как средняя нефть с содержание серы 1,1-2,1%. Контракты на поставку заключаются на дубайской бирже DME.

Цена на другие сорта нефти рассчитывается по формулам, привязанным к ценам бенчмарков, которые учитывают плотность сырья, содержания в нем серы и других примесей.

В мировой практике нефть принято измерять в баррелях, поэтому цена выражается в долларах за баррель. В России измерение происходит в тоннах. В 1 нефтяном барреле содержится 159 литров, однако при переводе из литров в тонны необходимо также учитывать плотность нефти, из-за которой в конечном итоге может меняться масса. Для удобства перевода в России используется средний коэффициент 7,33 (1 тонна — 7,33 барреля).

НЕФТЬ РОССИИ

В России также есть свои нефтяные стандарты. Отечественным бенчмарком является экспортный сорт Urals, который получается путем смешивания в системе трубопроводов "Транснефти" тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой западносибирской. Итоговое содержание серы в Urals должно составлять не более 1,2-1,4%. Основными производителями Urals являются "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", и "Татнефть".

В то же время в стране добываются и другие сорта нефти, отличающиеся содержанием примесей и плотностью — Sokol, REBCO, Vityaz, Sakhalin Blend, ESPO, ARCO, Novy Port и т.д.

Цена российской нефти формируется на основе котировок Brent и Dubai с дисконтом. То есть цена Urals всегда ниже мировых бенчмарков из-за менее качественного состава и большего содержания серы.

СИЛА НЕФТИ

Нефть — это не только важнейший товар экономических отношений, это также мощный инструмент политического давления.

В 1973 году разразился мировой нефтяной кризис, также известный как "нефтяное эмбарго". Тогда арабские страны-члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия, заявили, что они не будут продавать нефть Великобритании, Канаде, Нидерландам, США и Японии из-за того, что в ходе 18-дневной "войны Судного дня" Израиля, Сирии и Египта, они поддержали Израиль.

Из-за действий арабских экспортеров за год цена на нефть выросла с трех до 12 долларов за баррель. Производители "черного золота" фактически использовали нефтяные поставки в качестве инструмента политического влияния в регионе. Резко взлетевшая цена вызвала в некоторых странах экономический кризис, параллельно укрепляя позиции Советского Союза как поставщика нефти на Запад.

Однако уже в 1980 году из-за существенного роста стоимости — до 35 долларов за баррель — на нефтяном рынке произошло перепроизводство сырья — излишняя добыча, которая вызвала снижение спроса. В результате, к 1986 году цена на нефть упала в два раза. Тогда выиграли покупатели нефти — США, Япония, страны Западной Европы, в то время как ощутимые потери понесли страны ОПЕК, нефтедобывающие государства Северной Европы, а также Советский Союз.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

До начала промышленного производства, нефть добывали с помощью одеял, которые клали на воду. После того, как нефть впитывалась, ее отжимали в сосуд.

Крупнейшим в мире нефтяным месторождением является Аль-Гавар в Саудовской Аравии, открытое в 1948 году, с запасами 8,1-9,6 миллиарда тонн (по некоторым данным 12 миллиардов тонн).

Самое большое в России нефтяное месторождение — Самотлор, было обнаружено в Ханты-Мансийском автономном округе в 1965 году с геологическими запасами в 7,1 миллиарда тонн.

В России в XVIII-XIX веках, а также в других стран нефть называли горным, каменным или земляным маслом. На английский язык нефть переводится как oil, что также означает масло.