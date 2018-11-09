МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В Саудовской Аравии изучают потенциальные последствия для нефтяного рынка от ликвидации ОПЕК. Анализом занимается Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (KAPSARC), некоторые сотрудники которого являются советниками министерства энергетики Саудовской Аравии и компании Saudi Aramco. Как уверяют в KAPSARC, работа носит исключительно исследовательский характер, а власти страны не обсуждают выход из ОПЕК в ближайшее время.

Вопрос о роспуске ОПЕК поднимается уже не в первый раз, однако большого значения этим разговорам придавать не стоит, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Организация за более полувековое существование оказывает сильное влияние на рынок нефти, не утрачивая его и по сей день. Ликвидация картеля окажется невыгодной для нефтедобытчиков, так как усилит конкуренцию между ними, а на рынке нефти вызовет хаос и резкое колебание цены. Тем не менее такое развитие событий может быть выгодно США, политика которых нацелена на снижение цен на топливо внутри своей страны, что трудноисполнимо при высоких ценах на нефть.

В любом случае, пока ОПЕК остается авторитетом на рынке, ожидать ее развала не стоит.

БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА КООПЕРАЦИИ

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в 1960 году и с тех пор оказывает существенное влияние на рынок нефти, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук. В последние годы ОПЕК вновь доказала свою ключевую роль, когда после решения о сокращении добычи в 2016 году, нефтяные котировки начали восстанавливаться. Прекращение подобного формата сотрудничества не выгодно для экспортеров нефти, поскольку усилит конкуренцию на рынке.

"С высокой вероятностью организация продолжит свою деятельность, более того, она может усилить свои позиции за счет новых союзников, таких как Россия", — полагает он.

Вопрос о роспуске ОПЕК обсуждается давно, особенно с тех пор, как добыча нефти вне ОПЕК начала расти, а организация начала утрачивать роль всеобщего балансировщика рынка, отмечает аналитик "Открытие брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, упразднение ОПЕК в данном случае наиболее выгодно для самих стран ОПЕК.

"Они сбрасывают ярмо регуляторов и вступают в активную конкуренцию с остальными производителями. В этом случае на рынок могут вылиться большие объёмы нефти, что приведёт к падению цен и обострению конкурентной борьбы", — рассуждает она.

В свою очередь главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович замечает, что сделка ОПЕК с независимыми производителями (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти оказала существенное влияние на движение нефтяных цен в 2017-2018 годах, что позволяет говорить о влиятельности картеля. Ближневосточные экспортеры, на долю которых сейчас приходится более трети мировой нефтедобычи, действуя в рамках картельной политики, вырабатывают единый курс влияния на нефтяной рынок, поясняет он.

Среди факторов влияния не только договоренности об ускорении или замедлении роста нефтедобычи, но и обширная система установления дисконтов и премий в ценах экспортируемого сырья и нефтепродуктов с учетом конечного потребителя, перечисляет Покатович. Сюда также можно отнести и политику замещения и перераспределения мировых поставок в условиях масштабных спадов нефтедобычи у некоторых участников картеля в разные исторические периоды.

"Если предположить, что наиболее маловероятный сценарий распада картеля все же реализуется, то мы увидим кардинальное изменение баланса нефтяного рынка. Можно ожидать, что нефтяной рынок на какое-то время охватит хаос", — не исключает он.

ЛИКВИДАЦИИ НЕ БУДЕТ

В любом случае, пока ликвидация ОПЕК маловероятна, даже, напротив, за последние пару лет ОПЕК пополнилась новыми членами в лице Индонезии, Конго и Габона, говорит Лукичева.

С ней соглашается и главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Ликвидации ОПЕК, как картеля, не будет, это было бы нерентабельно для всех добытчиков, говорит он.

"Если бы это произошло, то вызвало бы разобщенность среди добытчиков, что в моменте привело бы к скачку цены на нефть Brent вверх больше чем на 6 долларов за баррель (основываясь на истории волатильности котировок). Потом бы началась ценовая война на нефтяном рынке", — полагает он.

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В РОСПУСКЕ

По мнению Веселова, роспуск картеля сыграл бы на руку США. "Политическая программа Трампа предусматривает снижение цен на нефть, поскольку ее высокая стоимость приводит к удорожанию конечного продукта внутри США", — говорит он. Поэтому администрация Белого дома старается влиять на нефтяной рынок, применяя различные инструменты давления.

США действительно недовольны существованием картеля, который может влиять на цены, соглашается Лящук. На фоне этого в стране прорабатывается законопроект NOPEC Bill (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), позволяющий подавать иски на нефтедобывающие государства в суды США за возможное манипулирование ценами на рынке.

"Это вызывает опасения у ОПЕК, поэтому могут рассматриваться различные сценарии развития событий", — полагает он.

ОПЕК, вероятно, не выпускает из внимания американский законопроект NOPEC Bill, соглашается Покатович. Принятие данного законопроекта снимает с ОПЕК иммунитет к действию американского антимонопольного закона Шермана, что открывает США возможность для предъявления в суде исковых требований к картелю за манипулирование ценами.

По словам старшего аналитика "Уралсиба" Алексея Кокина, распад ОПЕК без создания картеля-преемника мог бы привести к избытку предложения на рынке и падению цен на нефть до уровня 2016 года. Это было бы выгодно странам-потребителям, в том числе США, по крайней мере в краткосрочной перспективе. В дальнейшем низкие цены привели бы к недоинвестированию, и предложение нефти в конечном счете сократилось бы. Аналитик убежден, что сейчас такой сценарий распада ОПЕК выглядит менее вероятным, чем изменение состава картеля – например, выход Ирана и вступление некоторых членов ОПЕК+.

"Однако в случае принятия США закона NOPEC, распространяющего положения антимонопольного законодательства США на ОПЕК, распад картеля может стать неизбежным", — не исключает он.