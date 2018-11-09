МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стоимость нефти в пятницу впервые с весны этого года пробила вниз очередные психологические отметки. По данным на середину дня, цена нефти марки Brent впервые с 10 апреля опустилась ниже 70 долларов за баррель. Нефть WTI опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта.

В обоих случаях снижение составило лишь немногим более 1% к уровням закрытия четверга. Однако в целом с начала октября, когда были достигнуты четырехлетние максимумы, нефть подешевела примерно на 20%.

Опрошенные "Прайм" аналитики обозначают несколько причин коррекции. "Во-первых, после ослабления ограничений добычи в июне странами-участницами соглашения ОПЕК+ крупнейшие страны серьезно нарастили добычу. Россия ставит новые постсоветские рекорды, Саудовская Аравия не отстает, добыча в Ливии находится на пятилетних максимумах", — констатировал старший аналитик по нефтегазовому сектору "АТОН" Александр Корнилов.

Во-вторых, Америка тоже в тренде – страна достигла нового абсолютного максимума, добывая 11,6 млн баррелей в сутки, тем самым выйдя на первое место в мире среди нефтяных производителей.

ХИТРЫЙ ХОД США

Возобновление американских санкций против Ирана, как ни странно, сыграло на руку "медведям": США предоставили отсрочку восьми странам – крупнейшим импортерам иранской нефти, тем самым исключив более жесткий сценарий иранского эмбарго, который ожидал рынок.

По мнению аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, за такими действиями американских властей стоит именно попытка повысить цены на нефть. Цена на нефть Brent впервые с апреля опустилась ниже $70

"Перед введением санкций против Ирана было оказано давление на участников сделки ОПЕК+ со стороны США с намерением увеличить добычу нефти, дабы не допустить на рынке жесткого дефицита, что и было сделано", — напомнила она.

В то же время резко выросла добыча в самих США, что привело к росту запасов на внутреннем американском рынке, продолжающемуся уже семь недель подряд. Рост запасов также наблюдался в странах ОЭСР.

Добившись этого, США в последний момент разрешили основным покупателям иранской нефти продолжить покупки, что подтолкнуло крупных институциональных инвесторов к распродажам фьючерсных контрактов в ожидании формирующегося избытка, полагает Лукичева.

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ

При этом рубль с начала октября находился в рамках широкого диапазона 65-67 рублей за доллар, игнорируя рост нефтяных цен. Даже когда котировки Brent тестировали отметку 86 долларов за баррель, российская валюта не предпринимала никаких попыток выйти из данного боковика, отметил аналитик ГК ФИНАМ Сергей Дроздов.

"Стоит напомнить, что еще в начале текущего года монетарные власти четко дали понять, что сильный рубль им не нужен, и, задействовав бюджетное правило, взяли курс на его ослабление. Вследствие этого российская валюта стала полностью игнорировать позитив, время от времени складывающийся на внешних и сырьевых площадках", — считает он.

Зато негативную конъюнктуру, связанную с удешевлением нефти, рубль живо отыгрывает, по крайней мере, в пределах диапазона.

ЧТО СКАЖЕТ ОПЕК?

11 ноября в Абу-Даби состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться состояние рынка и возможное возобновление ограничения добычи в 2019 году. По мнению экспертов, никакого конкретного решения сейчас ждать нее следует, любые значимые обсуждения будут вынесены на заседание стран ОПЕК в Вене, намеченное на 6-7 декабря.

И все же шансы на коррекцию весьма велики. Способствовать этому будут, в том числе, технические факторы, которые также показывают перепроданность рынка, отметила Лукичева. Саудовская Аравия изучает возможные последствия распада ОПЕК

По словам Дроздова, в преддверии заседания игроки на понижение могли частично закрывать короткие позиции, что, среди прочего, способствовало снижению цен. Если же по его итогам станет ясно, что принято решение обсудить возможность сокращения добычи, цены на "черное золото" могут начать плавное восстановление.

Эффективность такой политики уже была доказана – нефть сильно подорожала за последние два года с ноября 2016 года, когда начало действовать соглашение ОПЕК+. Таким образом, после выходных мы можем увидеть разворот в нефтяных котировках, прогнозирует представитель "АТОН".



