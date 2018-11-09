МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу продолжают держаться вблизи минимумов с апреля текущего года на опасениях перенасыщения рынка сырьем после наращивания добычи в России и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96%, до 69,98 доллара за баррель. Ранее в пятницу Brent впервые с 10 апреля опустилась ниже 70 долларов за баррель. Фьючерс достигал минимальной отметки в пятницу на уровне в 69,15 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась вечером на 1,09%, до 60,02 доллара за баррель.

России и Саудовской Аравии вдвоем увеличили добычу почти на 1 миллион баррелей по итогам октября для минимизации эффекта введения санкций США против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции, которые по-прежнему смогут покупать иранскую нефть в течение 180 дней.

Дополнительным фактором снижения стоимости нефти является наращивание добычи в США. В августе Штаты уже перегнали РФ и Саудовскую Аравию по уровню добычи, произведя в среднем 11,346 миллиона баррелей нефти в день.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 9 ноября, выросло на 12, до 886 штук. Число газовых установок увеличилось на две штуки, — до 195 единиц. При этом общее число установок выросло на 19%, до 1081 штук. Увеличение числа буровых установок свидетельствуют о дальнейшем наращивании производства.

При этом сдерживающим удешевление фактором могут стать сообщения об обсуждении комитетом ОПЕК+ сокращения добычи в 2019 г добычи на 1 миллионом баррелей в сутки. Вечером в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК сообщила, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье в Абу-Даби готов рассмотреть ряд сценариев добычи нефти стран альянса на 2019 год, один из которых — возврат к целевым уровням, изначально прописанным для каждого государства в венском соглашении, то есть снижение добычи.