МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Во время торгов стоимость барреля техасской нефти Light Sweet снизилась до $60,19, до минимума с февраля. Таким образом, падение котировок происходило десять дней подряд впервые с 1984 года, пишет Wall Street Journal.

Как отмечает газета, цены на черное золото на Нью-Йоркской бирже опустились на 21% по сравнению с максимумом октября. При этом аналитики не исключают, что падение продолжится.

Основной причиной снижения нынешних котировок является то, что РФ, США и Саудовская Аравия увеличили добычу углеводородов. Способствовало этому введение Вашингтоном санкций против Тегерана.