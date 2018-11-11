АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ не будет на встрече в воскресенье принимать конкретного решения по будущему сделки, обсудит спрос и предложение на рынке нефти, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

"Цифры сегодня пока обсуждаться еще не будут, потому что рано. Сегодня будет обсуждать только по рыночному балансу спроса и предложения. Соответственно, с этим будет уже понятен, наверное, тот range (диапазон — ред.), на который сегодня предложение может превышать спрос. Но сегодня той цифры, на которую необходимо снижаться, еще нет, есть несколько разных вариантов, она может варьироваться", — сказал он.

"Решения сегодня не будет — это точно, потому что сегодня заседание JMMC. Range будет выходить из той презентации, которую получим от секретариата ОПЕК, в которой мы увидим предложение и спрос на рынке, соответственно, тот объем, на который необходимо снижать, чтобы найти баланс на рынке", — добавил замминистра энергетики.