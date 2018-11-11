АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле в настоящий момент составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, однако страна рассчитывает увеличить свои мощности по добыче в 2019 году, чтобы впоследствии нарастить ее, пока же государство придерживается установленным соглашением ОПЕК+ квотам, которые позволяет ему увеличить производство до 1,9 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"(Наши планы — ред.) увеличить добычу. Наша цель — один миллион баррелей в сутки", — ответил он на вопрос журналистов о планах Венесуэлы по добыче.

"Наш текущий уровень добычи — 1,5 миллиона баррелей в сутки. И сейчас мы работаем над этим (над увеличением добычи нефти — ред.)", — добавил он.

"В этом месяце мы планируем достичь 1,6 миллиона баррелей в сутки. А в 2019 году мы планируем увеличить мощности по добыче нефти на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку нам нужно уважать квоты по добыче, оговоренные соглашением, поэтому я говорю о мощностях, а квоты в 1,9 миллиона баррелей в сутки мы придерживаемся. Это первое, чему мы должны следовать, но это не запрещает нам наращивать мощности", — заключил министр.