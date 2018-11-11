АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Оценить, есть ли переизбыток нефти на рынке, сейчас сложно, необходимо подождать некоторое время и посмотреть на развитие рынка, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Обсудим текущую ситуацию на рынке и исполнение соглашения", — ответил он журналистам на вопрос, считает ли необходимым возможное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.

На вопрос, есть ли на рынке нефти переизбыток, Новак ответил: "Сложно сказать, нужно подождать некоторое время, посмотреть, как будет развиваться рынок".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

В воскресенье в Абу-Даби состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке. Как сообщил в воскресенье министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, на нем будет обсуждаться возможность сокращения добычи нефти в 2019 году, поскольку некоторые страны считают, что на рынке нефти есть переизбыток.