АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих проводят двустороннюю встречу перед заседанием министерского комитета по мониторингу соглашения ОПЕК+, говорится в сообщении российского министерства в Twitter.

"Проходит встреча Александра Новака с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Абу-Даби состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

Как сообщил в воскресенье министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, на нем будет обсуждаться возможность сокращения добычи нефти в 2019 году, поскольку некоторые страны считают, что на рынке нефти есть переизбыток. Глава Минэнерго РФ при этом высказал мнение, что говорить о переизбытке нефти на рынке пока рано, необходимо посмотреть на развитие рынка.