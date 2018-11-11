АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия выступает за вхождение Ирана в министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+, если сам Иран этого хочет, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

"Мы определенно, мы были бы рады им, так же, как и любой другой стране, которая хочет работать в конструктивном ключе в пределах той схемы работы, которую выбрали все 25 стран соглашения. А 25 стран избрали комитет в качестве органа для мониторинга и выработки рекомендаций. Если они хотят стать членом комитета, мы определенно этому будем рады", — ответил Аль-Фалих на вопрос об Иране.