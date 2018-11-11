МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в многосторонних форматах, в частности, усилия, предпринимаемые в формате ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти", — говорится в сообщении.

"Российско-саудовские отношения обладают солидными перспективами в сфере энергетики. Нами рассматривается ряд масштабных совместных проектов, которые выведут российско-саудовское сотрудничество на принципиально новый уровень", — приводятся в сообщении слова Новака.

Кроме того, Новак провел встречу с министром энергетики ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.