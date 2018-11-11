АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ в идеале не хотела бы вмешиваться в ситуацию на рынке нефти в 2019 году, говорить о конкретных действиях и уровне добычи пока рано, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы бы хотели рассматривать 2019 год как год с минимальным вмешательством в ситуацию на рынке нефти. Наша идеальная позиция как производителей — позволить собственным силам на рынке преобладать над ситуацией. Мы будем в вмешиваться в ситуацию только если увидим, что это соответствует интересам всех: производителей и потребителей. Но пока рано нам говорить об определенных действиях и конкретных цифрах", — сказал журналистам Фалих.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.