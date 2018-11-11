АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ в идеале будет сокращать добычу только в случае, если увидит большой и продолжительный переизбыток нефти, но нужно время для оценки ситуации на рынке, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Если посмотреть на данные по запасам нефти в странах ОЭСР и если учесть, что происходит за пределами этих стран, то можно увидеть, что переизбыток предложения на рынке нефти не такой большой, как показывают данные из США. Но, к сожалению, для оценки данных нужно время. Так что нужно подождать", — сказал аль-Фалих.

"Мы не собираемся чрезмерно реагировать на недельные и месячные данные по рынку… Но на рынке много участников, которые также влияют на рынок", — отметил саудовский министр.

"Я думаю, что в идеале мы будем сокращать добычу, только если увидим, что на рынке большой и продолжительный переизбыток предложения. И мы видим некоторые признаки этого в США, но глобально этого пока нет. И предсказать, будет ли эта динамика продолжительной в 2019 году, мы пока тоже не можем", — добавил аль-Фалих.