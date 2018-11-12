МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Иран в минувшее воскресенье продал суммарно 700 тысяч баррелей трем покупателям нефти через Иранскую энергетическую биржу (IRENEX) примерно за 65 долларов за баррель, сообщило агентство Shana.

По данным агентства, нефть, предложенная Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), была продана по цене в 64,97 доллара за баррель трем покупателям — по 245 тысяч баррелей двум и 210 тысяч баррелей третьему. Агентство не уточняет, кто выступил покупателем иранской нефти. Минимальным объем закупки составлял 35 тысяч баррелей.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.