АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Пока рано говорить о возможном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 2019 году, цена на нефть достаточно высокая, заявил РИА Новости глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения на рынке нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка.

На вопрос, как он оценивает возможное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 2019 году, Алекперов ответил: "Я считаю, что пока рано говорить об этом. Цена на нефть достаточно высокая".

По его прогнозу, цена на нефть сохранится на текущем уровне до конца 2018 года, в 2019 году также будет в районе 70-75 долларов за баррель.

Нефть в понедельник дорожает после прошедшего накануне в Абу-Даби заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Котировки поддержало заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре, так как заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. При этом стоимость нефти марки Brent 9 ноября опускалась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля, а марки WTI — ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта.

"Я считаю, что сегодня цена стабильная и она также сохранится до конца текущего года. В следующем году, я думаю, тоже будет 70-75 (долларов за баррель — ред.)", — заявил Алекперов.