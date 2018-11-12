АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Данные ОПЕК+ показывают, что альянсу может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, но ситуация еще может измениться, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я думаю, что если все останется на рынке как есть — а почти точно такого не будет, этот рынок очень динамичен, — то, как показал вчера технический анализ секретариата ОПЕК и технического комитета ОПЕК+ (мы также рассмотрели данные МЭА, МЭФ), может возникнуть необходимость сокращения добычи с октябрьского уровня на примерно 1 миллион баррелей в сутки", — сказал аль-Фалих в ходе выступления на конференции ADIPEC.

"Но в этих прогнозах есть много допущений, которые могут измениться через две-три недели. Так что некоторые из наших коллег сказали, что нужно подождать, не нужно пока чрезмерно реагировать, нужно быть гибкими", — добавил он.

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Министр сообщил также, что нет планов ликвидировать Организацию стран-экспортеров нефти.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, KAPSARC) изучает возможные последствия для рынка нефти от ликвидации ОПЕК. Издание отметило, что ряд сотрудников Центра являются советниками министерства энергетики Саудовской Аравии и компании Saudi Aramco.

"Я могу заверить вас, что планов ликвидировать ОПЕК нет", — сказал аль-Фалих.