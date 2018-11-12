АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" снизила расчеты за нефть в долларах с 93% в 2017 году до 88% в 2018 году, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора компании Вадим Яковлев.

"В 2018 году — 88%, а было в 2017 году — 93%", — сказал он.

Также он напомнил, что компания уже объявляла о начале торговли нефтью в юанях.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что несколько российских нефтяных компаний, в том числе "Газпром нефть", ведут переговоры с западными покупателями сырья у них по возможности расчетов в евро. Таким образом, отмечало агентство, российские компании пытаются снять с себя санкционные риски.