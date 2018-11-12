МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК готова обсудить возможное создание в Вене штаб-квартиры партнеров организации по так называемой сделке ОПЕК+, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в интервью Блумберг ТВ.

"ОПЕК готова к переговорам со своими партнерами относительно возможного создания штаб-квартиры союзных производителей в Вене", — пишет Блумберг со ссылкой на Баркиндо. Он подчеркнул, что уверен в продолжении сотрудничества между организацией и ее партнерами.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг и выработать консенсус по действиям на следующий год в декабре. Между тем в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что при условии сохранения текущей ситуации на рынке альянсу может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Генсек ОПЕК в интервью озвучил оценку, согласно которой спрос на нефть в мире в 2019 году вырастет мене чем на 1,5-1,6 миллиона баррелей в день.

По словам Баркиндо, ОПЕК в настоящее время ведет переговоры с Нигерией и Ливией по их участию в сделке ОПЕК+. Аль-Фалих накануне заявил, что ряд стран, которые ранее получили исключение из выполнения соглашения ОПЕК+, согласились на установление для них целевых уровней по добыче нефти. При этом ни названия стран, ни возможные целевые уровни добычи он не уточнил.