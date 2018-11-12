МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года в размере 22,05 рубля на акцию, решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров, следует из материалов компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 28 декабря.

"Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за девять месяцев 2018 года в денежной форме в размере 22,05 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах.

Промежуточные дивиденды компании за девять месяцев 2017 года составили 10 рублей на акцию.

В начале октября глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что дивидендные выплаты по итогам 2018 года будут выше прошлогоднего уровня, компания может направить на них 35% чистой прибыли благодаря ее росту. За 2017 год "Газпром нефть" направила на дивиденды 71,1 миллиарда рублей, что составляет 28,1% чистой прибыли по МСФО. Прибыль компании, относящаяся к акционерам, за соответствующий период составила 253 миллиарда рублей.

Внеочередное собрание акционеров "Газпромнефти" состоится 14 декабря в форме заочного голосования, следует из материалов компании.

На повестке собрания вопрос о дивидендах за девять месяцев, изменения в устав, утверждение положений о совете директоров, общем собрании акционеров, гендиректоре и правлении в новых редакциях. Помимо этого, акционеры рассмотрят вопрос об участии в ассоциации топливно-энергетического комплекса "Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета".

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.