МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Судан приглашает российские компании принять участие в тендере на нефтяные блоки в третьем квартале 2019 года, заявил РИА Новости министр нефти и газа Судана Азхари абд аль-Кадер.

"Тендер будет проходить в третьем квартале 2019 года…. Российские компании приглашаются к участию. В следующем месяце я буду (в Москве) и проведу переговоры с потенциальными компаниями, министерствами из различных областей и секторов. Мы открыты для всех, кто хочет инвестировать в Судан", — заявил министр.

Он подчеркнул, что все блоки, на которые будет объявлен тендер, "имеют потенциал: либо там уже обнаружена нефть, либо там есть доказанные опытным путем залежи углеводородов".