МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" в январе-сентябре 2018 года, по предварительным данным, снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% — до 65,016 миллиона тонн, сообщает компания.

При этом добыча нефти за девять месяцев без учета проекта "Западная Курна-2" составила 63,778 миллиона тонн (минус 0,5%). Добыча нефти "Лукойла" в третьем квартале выросла по сравнению со вторым кварталом на 3,4% — до 22,186 миллиона тонн, без учета проекта "Западная Курна-2" — на 2,8%, до 21,717 миллиона тонн.