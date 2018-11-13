МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Цена на нефть в 2019 году может упасть ниже консенсус-прогнозов — до 60 долларов за баррель, но падение до 40 долларов маловероятно, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

"Большинство консенсус-прогнозов ориентируется на незначительное снижение в 2019 году. Мы, мои коллеги считаем, что это снижение может быть более значимым. Если цена на нефть куда-то двигаться, то двигается больше, чем все ожидают. Поэтому снижение до 60 (долларов за баррель — ред.) — это достаточно вероятно, и это чувствительно", — сказал Клепач на конференции S&P Global.

При этом перспектив падения до 40 долларов за баррель нет, считает он.

Клепач добавил, что падение падение цен на нефть остаётся наиболее серьёзным реальным риском для российской экономики, несмотря на то, что она несколько снизила свою зависимость от этого параметра. Другой риск — новый жёсткий раунд санкций — в ближайшей перспективе маловероятен, отметил он.

"Я не хочу быть тут слишком большим оптимистом, но базовый сценарий — какого-то раунда санкций не будет ни сейчас, ни на следующий год", — уверен экономист.

В проекте основных направлений ДКП на 2019 и 2020-2021 годы ЦБ РФ рассматривает три сценария макроэкономического развития страны: базовый, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый сценарий. В базовом сценарии цена на нефть снизится с текущего уровня до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020–2021 годах. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.