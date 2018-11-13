МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Нефть еще не подешевела до того уровня, чтобы топливо начало дешеветь на внутреннем рынке РФ, и пока это вряд ли возможно в принципе, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

"Она (нефть — ред.) не подешевела еще до такой степени (это в совокупности действует — стоимость нефти и курс рубля), чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать", — сказал Козак.

Он отметил, что ни в одной отрасли достигнутый уровень цен не снижается.

"Это может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя и так далее. Пока в нашей стране… сложившийся уровень добычи, переработки и мировые цены на нефть пока не предвидят такого существенного снижения цен", — сказал Козак.