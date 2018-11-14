МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста добычи нефти и конденсата в РФ в 2019 году до рекордных 11,5 миллионов баррелей в день с 11,2 миллиона баррелей в день в этом году, следует из доклада МЭА.

"В то время как возобновившиеся слухи об ограничении объемов производства и дополнительных финансовых санкциях в отношении России создают риски для прогнозирования, мы ожидаем, что добыча нефти и конденсата, составляющая в среднем 11,2 миллиона баррелей в день в этом году, увеличится до 11,5 миллионов баррелей в день в следующем году", — говорится в докладе.

Согласно данным МЭА, в октябре добыча нефти и конденсата в России достигла рекордного уровня в 11,4 миллиона баррелей в день. Таким образом, на 2019 год МЭА прогнозирует новый рекорд добычи в РФ.

Вместе с производством ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов — продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата) объем производства в России в следующем году составит около 11,9 миллиона баррелей в день, ожидает МЭА.

Добыча жидких углеводородов в России в октябре 2018 года, по предварительным данным, была на 200 тысяч баррелей в сутки выше уровня октября 2016 года, говорится в докладе.

По оценке, добыча РФ в октябре составила 11,79 миллиона баррелей в сутки. С начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения Россией своих обязательств по сделке ОПЕК+ составляет в среднем 60%.

Министерство энергетики РФ, а также секретариат ОПЕК неоднократно обращали внимание на то, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета соблюдения сделки ОПЕК+.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что добыча нефти в РФ в октябре 2018 года выросла на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое по итогам мая составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.