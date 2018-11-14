СИНГАПУР, 14 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть могут еще упасть в краткосрочном периоде, но средне- и долгосрочные ожидания рынка устойчивы, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Мировые цены на нефть во вторник обвалились на 7-8%, в среду утром продолжили снижаться, а днем перешли к небольшому повышению. Во вторник цена Brent опускалась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года. Обвал котировок вызвали опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья после ноябрьского доклада ОПЕК, в котором она допустила переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году.

"По нефти можно сказать следующее: если вы внимательно посмотрите, то сейчас то снижение цен, очень серьезное, которое произошло, оно произошло в короткой части форвардной кривой", — сказал министр журналистам. Он напомнил, что в апреле текущего года были аналогичные цены на нефть на спотовом рынке, но цены по форфардным контрактам были на 5-10 долларов ниже.

"То, что сейчас происходит, — это тот дефицит на рынке нефти, который был в начале года, ушел и формируется определенный профицит. Поэтому форвардная кривая становится другой, короткие цены опускаются, и опускаются очень серьезно", — пояснил министр.

"Но при этом, на фоне с неясностью долгосрочных поставок из Ирана и ряда других долгосрочных структурных проблем нефтяной отрасли, недоинвестированности последних лет, "длинная" часть кривой чувствует себя очень устойчиво", — добавил он.

"Поэтому здесь, конечно же, волатильность может сохраняться, цены на нефть могут упасть теоретически еще, ничто им не мешает. Но при этом главный сигнал — средне- и долгосрочные форварды чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад", — заключил Орешкин.

Минэкономразвития прогнозирует средняя цену нефти марки Urals в 2018 году на уровне 69,6 доллара за баррель, в 2019 году — 63,4 доллара за баррель. Министерство предполагает, что в 2020 году средняя цена опустится до 59,7 доллара за баррель и до 57,9 долларов за баррель в 2021 году.