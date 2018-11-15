СИНГАПУР, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию вполне устраивает цена на нефть на уровне 70 долларов за баррель.

"Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе 70 долларов — нас вполне устраивает, если иметь в виду, что, как вы знаете, у нас расходная часть бюджета посчитана в 40 долларов за баррель, и это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике. У нас в этом году почти наверняка будет профицитный бюджет", — сказал Путин журналистам.

Он отметил, что текущая цена нефти не очень стабильная, может пойти и вверх, ее движение зависит от многих факторов.

"Ну, вы знаете, мнение экспертов, в том числе российских экспертов, — отскок немножко вниз, немножко вверх, он возможен. И думаю, что сегодняшняя цена такая не очень стабильная, она может пойти и наверх. Связано это со многими факторами, вы это знаете", — сказал Путин.

"Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей", — добавил он.

По его словам, Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+, формат зарекомендовал себя положительно.

"По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно (добычу нефти — ред.), пока ничего не буду говорить, здесь нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета. Но то, что нужно сотрудничать, — это очевидно, и мы будем сотрудничать. Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке", — сказал Путин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.