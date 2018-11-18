МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане назначил бывшего министра экономики и финансов Масуда Карбасиана новым главой Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), говорится на сайте компании.

Сообщается, что в воскресенье министр нефти также издал указ, в соответствии с которым Карбасиан назначен членом совета директоров компании NIOC сроком на четыре года.

Новый глава компании был назначен после ухода в отставку бывшего руководителя NIOC Али Кардора.

Парламент Ирана в августе объявил импичмент Карбасиану по причине "отсутствия прозрачности в экономике страны и проблем, вызванных колебаниями валютных курсов и нарушениями банковской системы". За отстранение Карбасиана проголосовали 137 членов парламента.

NIOC — 100%-ное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. В сферу ответственности компании входит геологоразведка, добыча, транспортировка и экспорт сырой нефти, а также геологоразведка и добыча природного газа.