МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия намерена предпринять шаги по ограничению общемирового предложения нефти после того, как администрация США разрешила ряду стран ввозить сотни тысяч баррелей иранской нефти.

Такое решение королевства осложняет его отношения с США в период, когда взаимодействие стран и так осложнилось после убийства журналиста Джамала Хашогги. Саудовская Аравия хочет сократить добычу, чтобы добиться роста цен к отметке 80 долларов за баррель и поддержать свою экономику, отмечают эксперты. При этом президент Трамп предостерегает против снижения добычи и призывает к более низким ценам, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Ранее администрация Трампа угрожала полностью заблокировать экспорт иранской нефти, побуждая другие нефтедобывающие страны увеличивать добычу, чтобы возместить снижение иранского предложения. Однако ранее в ноябре США заключили соглашения, разрешающие восьми странам продолжить ввоз иранской нефти. Впрочем, условия этих соглашений неизвестны.

По словам источников, осведомленных об особенностях исключений из режима санкций, к апрелю, согласно прогнозу властей США, экспорт нефти из Ирана может составить примерно 900 000 баррелей в день, и это по меньшей мере на 40% ниже досанкционных уровней.

Подобные изменения приводят к турбулентности рынке нефти. Чуть более чем за месяц цены на нефть Brent упали более чем на 21%. Администрация США подтверждает намерение сократить иранский нефтяной экспорт до нуля, однако она не сообщает, сколько иранской нефти страны-импортеры, которым предоставлены исключения из санкций, смогут продолжить ввозить. Страны-импортеры, включая Китай и Индию, держат разрешенные уровни импорта нефти в секрете.

В саудовской нефтяной отрасли говорят, что рассматривают возможность снижения добычи ОПЕК на 1,4 млн баррелей в день. Этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании картеля, которое пройдет 6 декабря.

Однако ОПЕК сложно рассчитать, насколько точно нужно сократить добычу, поскольку США держат в секрете содержание своих действий, связанных с санкциями в отношении Ирана. Подобная неясность, говорят в картеле, уже осложняет сотрудничество ОПЕК с Россией, направленное на обеспечение стабильности предложения и цен.

Нехватка деталей относительно размера исключений из санкций "запутывает рынки", рассуждает Сара Вакхшури, президент SVB Energy International.

Со своей стороны, покупатели нефти также не спешат оглашать условия соглашений с США. "Они конфиденциальны", — отметил министр нефти Индии Дхармендра Прадхан.

В администрации США не хотели бы разглашать условия договоренностей с различными странами-покупателями иранской нефти, так как они опасаются недовольства тех стран, которым пришлось снизить закупки больше, чем другим.

"Мы не обсуждаем тайные дипломатические переговоры, которые завершились договоренностями с различными странами об объемах импорта из Ирана", – сообщает представитель Госдепартамента США.

Санкции США, о вводе которых президент Трамп объявил в мае, выходя из международной сделки по иранской атомной программе, направлены на ослабление влияния Исламской республики на Ближнем Востоке и снижение ее военных возможностей. И нужно заметить, что такие цели в Саудовской Аравии приветствуют.

По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии чувствуют себя обманутыми из-за отсутствия ясности относительно санкций Вашингтона. Королевство намерено cкорректировать свою нефтяную политику, чтобы сделать ее менее зависимой от целей США.

Как говорят источники в правительстве Саудовской Аравии, Трамп принуждал кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана увеличить добычу до рекордных уровней для снижения цен на нефть в ожидании возобновления санкций против нефтяной отрасли Ирана 5 ноября.

Согласно источникам в правительстве королевства, Трамп говорил, что не будет делать исключений из санкций для покупателей иранской нефти, в результате чего предложение сократилось бы на миллион баррелей в день, а цены бы подскочили.

Трамп угрожал, что поддержит антимонопольный законопроект, направленный против ОПЕК, в случае, если картель не увеличит добычу.

Между тем администрация США сделала исключения из санкций для некоторых стран, в результате чего обеспокоенность на рынке относительно перебоев с поставками из Ирана ослабла, и цены на нефть обвалились.

“Члены правительства королевства считают, что их использовали”, — сказал один из консультантов правительства Саудовской Аравии.

На вопросы о санкциях ответил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Сингапуре ранее на прошлой неделе. Болтон заявил, что цель исключений из санкций – “свести экспорт нефти из Ирана к нулю”.

“Мы не хотим наносить лишний ущерб своим друзьям, которые нам помогают, однако я подчеркиваю, что мы будем оказывать сильное давление на Иран, — отметил Болтон. – Мы вели и продолжаем вести переговоры со многими странами, потому что мы обеспокоены не только разработкой ядерного оружия в Иране, но и поддержкой, оказываемой исламской республикой международному терроризму”.

Внимание принца Мухаммеда приковано к экономике Саудовской Аравии, зависящей от нефтяной отрасли. Королевство столкнулось с самым масштабным кризисом за долгое время из-за убийства Хашогги в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Всего через месяц после этого инцидента цены на нефть упали намного ниже уровня в 88 долларов за баррель, необходимого, по мнению Международного валютного фонда, для достижения баланса государственных расходов и доходов королевства.

“У Саудовской Аравии есть значительные финансовые обязательства, выполнению которых препятствует падение нефтяных цен. Наиболее выгодная цена нефти для королевства – 80 долларов за баррель”, — отметил советник министерства нефти Саудовской Аравии.

Для Саудовской Аравии важна устойчивая экономика, так как королевство ведет войну в Йемене, требующую значительных затрат, и находится в конфликте с Ираном. Доходы от нефтяной отрасли сейчас особенно важны для Саудовской Аравии, так как последствия убийства Хашогги мешают принцу Мухаммеду развивать другие сектора экономики, отметил Адель Хамаизия из Королевского Объединённого института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

Резонанс вокруг убийства Хашогги принес королевству множество проблем, отметил Хамаизия, бывший советник правительства Саудовской Аравии. По его словам, королевство может отложить экономические реформы, такие как постепенное сокращение субсидий на топливо, чтобы привлечь инвесторов в нефтяную отрасль.