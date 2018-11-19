МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Подача нефти на Московский НПЗ (принадлежит "Газпром нефти") и сдача им в трубопроводную систему нефтепродуктов все последние дни шла и продолжает идти по графику, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Пожар на МНПЗ произошел в субботу, 17 ноября, в результате из строя выбыла одна из установок каталитического крекинга — по данным Минэнерго РФ, как минимум до конца ноября. Между тем предприятие "Газпром нефти" в тот же день заверило, что в остальном продолжает работать в штатном режиме и продолжает снабжать топливом московский регион. Минэнерго РФ в понедельник также заверило, что рисков нехватки бензина на рынке из-за инцидента нет.

"Подача нефти на этот завод и сдача нефтепродуктов все последние дни шла и идет сейчас по графику, без отклонений", — сказал Демин.

"Из-за отсутствия маршрутных поручений стоит Марийский НПЗ, и сегодня к нему вновь присоединился Антипинский НПЗ. Уфимский НПЗ завтра готовится войти в график", — добавил представитель "Транснефти".

По его словам, в целом система работает штатно, прием нефти идет в плановом режиме, без ограничений.

"В Козьмино с субботы шторм прекратился. Работы идут по графику. Новороссийск за выходные ликвидировал отставание и вошел в график. Балтийские порты также работают по плану. Опаздывающих танкеров нет", — добавил Демин.