МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Никаких критериев для принятия решений по продлению сделки ОПЕК+ нет; есть общее понимание, что нужны взвешенные решения, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Таких условий нет. У нас есть просто общее понимание, что мы должны принимать взвешенное решение. И сейчас никаких критериев этого решения нет, нам нужно просто посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре и начале декабря и более точно представлять себе и текущую ситуацию, и прогноз на зимний период", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, на каких условиях Россия пойдет на продление договоренностей.

"А в целом мы считаем, что нашу кооперацию со странами, входящими в ОПЕК+, нужно продолжить и за рамками 2018 года. Формат также будем обсуждать на встрече министерской 6 декабря. Как и договаривались, мы должны выйти на подписание документа, который бы формализовал наши взаимоотношения", — добавил он. По словам Новака, содержание этого документа обсуждать рано, но не исключено, что он будет схож с действующим — "без конкретных цифр, но с форматом встреч, с периодичностью встреч и обсуждаемых вопросов".

Пока не определено, будет ли создан новый орган под эти договоренности, сообщил также министр. "Сейчас в большей степени в процессе обсуждения сходимся во мнении, что такой орган создавать не требуется, существующий формат себя зарекомендовал, но окончательных решений нет. Будем обсуждать, принимать решения консолидировано", — сказал он.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам встречи в Абу-Даби 10-11 ноября отметил угрозу возможного переизбытка предложения на рынке нефти в 2019 году, но пока не стал рекомендовать сокращение добычи. Участники решили продолжить мониторинг рынка и в декабре выработать общий консенсус по действиям на следующий год.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.