МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стремительное падение нефтяных цен, наблюдавшееся в последние шесть недель, потрясло трейдеров. Оно также посеяло сомнения в головах инвесторов, ведь если спрос на наиболее важный для экономики энергоноситель слабеет, то что это говорит о самой экономике?

С 3 октября цены на нефть WTI упали на 26%, с максимума 76,41 до 56,46 доллара за баррель. Ко вторнику прошлой недели фьючерсы закрывались на территории медвежьего рынка 12 сессий подряд, что стало рекордом. Котировки фьючерсов на нефть Brent с 3 октября упали на 23%, до 66,76 доллара за баррель, говорится в статье Dow Jones.

Подобная волатильность может быть одним из предупреждений для мировой экономики. Когда нефтяные цены растут, как это было большую часть года, а потом резко падают, экономика часто находится в центре рецессии.

Волатильность нефтяных цен 2007 года "не была вызвана мировым финансовым кризисом, однако она определенно означала, что что-то не так", говорит Уилл Ринд из GraniteShares.

На этот раз ситуация обстоит иначе. Практически по каждому показателю экономика США достаточно хорошо развивается, причем рост ее ВВП находится на четырехлетних максимумах. Мировая экономика также активно растет: по оценкам Всемирного банка, рост мирового ВВП в этом и следующем году составит как минимум 3%.

Впрочем, очевидно, что инвесторы опасаются, что неблагоприятная ситуация на некоторых рынках распространится на мировую экономику. Рынок энергоносителей – не единственный, который сегодня демонстрирует разочаровывающую динамику.

На самом деле 2018 год "станет худшим в плане количества активов, принесших отрицательную доходность в долларовом выражении с начала сбора данных в 1901 году", говорят Deutsche Bank.

По расчетам банка, 89% всех классов активов в этом году в долларовом выражении снизились. "Буквально никто не смог этого избежать", — сказал Питер Буквар из Bleakley Financial Group. "Думаю, опасения относительно спроса (на энергоносители) оправданы, поскольку рост мировой экономики замедлится", — добавил он.

Ожидается, что в ближайшие годы мировая экономика замедлится, и центральную роль в этом сыграет торговая напряженность между США и Китаем. Если с 1 января США введут очередные 25%-е таможенные пошлины на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов, то прогнозы по росту мировой экономики будут резко понижены.

Тем не менее откат цен на нефть, которые в последние три дня прошлой недели восстановили часть потерянных позиций, не является причиной для паники. Конечно, экономисты проявляют опасения относительно роста мировой экономики и таможенных пошлин, но в большей степени падение нефтяных котировок связано с ростом мирового предложения нефти и геополитикой.

"Фундаментальные факторы не настолько изменились, насколько изменилось то, как их воспринимают", — сказал аналитик Citigroup Эд Морс, который в последние пять лет несколько раз точно предсказывал динамику нефтяных цен.

По словам Морса, трейдеры на рынке сырьевых товаров ранее этой осенью рассчитывали на резкое повышение нефтяных котировок. Некоторые трейдеры и аналитики прогнозировали, что цены на нефть вновь поднимутся до 100 долларов за баррель. Оптимизм достиг своего пика в начале октября, когда число длинных позиций превысило число коротких примерно в 14 раз против обычного соотношения 5 к 1, отметил Морс.

“Я не думаю, что у кого-то есть сомнения в том, что рост цен на нефть, также как и их падение, в основном были спровоцированы участниками финансового рынка”, — считает он.

“Участники открыли короткие позиции. Они сделали это очень быстро”, — добавил Морс.

Изначально падение цен на нефть в октябре можно было наблюдать в рамках общей рыночной динамики, но в ноябре оно усугубилось решением президента Дональда Трампа относительно послабления, предоставленного некоторым крупнейшим странам-импортерам нефти (включая Китай), в вопросе санкций против Ирана.

Трейдеры ждали, что экспорт нефти из Ирана резко упадет с момента вступления в силу санкций, но послабления ограничили ожидаемое снижение предложения. Более высокое предложение обычно приводит к падению цен.

Любое внезапное изменение цен активов провоцирует волатильность на рынках. Однако раньше аналогичное резкое снижение котировок редко продолжалось долго.

Николас Колас из Datatrek Research отметил, что с 2000 года цены на нефть упали более чем на 20% за 20 дней (как это произошло за 20 дней по вторник прошлой недели) в общей сложности 14 раз. В этих случаях в следующие 20 дней цены в среднем росли на 1,9%. Исключения из подобной динамики наблюдались пять раз во время финансового кризиса 2008 года, а также в 2014 году, когда нефтяные котировки обвалились более чем на 70%. Сейчас ситуация, однако, выглядит совсем иной.

“Если цены на нефть стабилизируются на текущих уровнях, недавнее снижение стоит рассматривать как следствие изменения ожиданий в отношении предложения”, — считает Колас.

Если нефтяные цены вновь не упадут, инвесторам на фондовом рынке не стоит особенно переживать, так как корреляция между ценами на акции и нефть слаба, отметил Колас. “Динамика цен на нефть в большей степени определяется настроениями в отношении предложения в отрасли, а акций – ожиданиями в отношении процентных ставок и динамики прибыли”, — добавил он.

Морс ожидает, что цены на нефть Brent, которые сейчас составляют около 67 долларов, в конце текущего года достигнут 78 долларов, а в следующем в среднем составят 70 долларов. Более низкие цены в следующем году будут обеспечены в большей степени увеличением предложения, а не слабостью спроса, полагает он. Морс не считает, что динамика нефтяных цен предвещает проблемы в экономике.

“Я думаю, что нефтяные цены будут больше зависеть от динамики ВВП, чем предвещать изменение самого ВВП”, — сказал Морс.

Самым большим фактором неопределенности в указанных прогнозах является заседание ОПЕК, намеченное на 6 декабре в Вене. Саудовская Аравия дала понять, что поддержит сокращение нефтедобычи, хотя наиболее важным фактором будет размер возможного снижения.

“ОПЕК не определится с решением до первой недели декабря”, — полагает Морс. “Все будет зависеть от того, на каком уровне будут цены на указанной неделе”, — добавил он.