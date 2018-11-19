МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Россия в сентябре 2018 года сохранила второе место по объему нефтедобычи с показателем в 10,766 миллиона баррелей в сутки, мировое лидерство по-прежнему у США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в сентябре добывали в среднем 11,047 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 10,502 миллиона баррелей в сутки.

По сравнению с августом динамика объема добычи в России, по данным организации, в сентябре выросла на 1%, в США — снизилась на 2,6%, в Саудовской Аравии — поднялась на 0,9%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в сентябре в месячном выражении вырос на 3%, до 7,433 миллиона баррелей в сутки, в США — на 25,4%, до 2,194 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в августе Россия экспортировала 5,125 миллиона баррелей в сутки, а в июле – 4,983 миллиона баррелей в сутки, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США сократилась в сентябре на 3,6% к предыдущему месяцу, до 16,983 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 6,1% по сравнению с августом, до 2,626 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ осталась практически на уровне прошлого месяца и составила 5,86 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак — незначительно нарастил добычу нефти с уровня августа, до 4,461 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 1,9%, до 3,953 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в сентябре вырос на 5,5%, до 2,064 миллиона баррелей в сутки, добыча снизилась на 2%, до 1,957 миллиона баррелей в сутки.