МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ряд независимых АЗС формируют незаконно завышенные цены на топливо в Приморье, Забайкалье, Иркутской области и других регионах, продают контрафакт, заявила "Роснефть".

"Аналогичная (деятельности перекупщиков на бирже — ред.) ситуация складывается и на отдельных региональных рынках, где ряд "независимых" сетей формирует незаконно завышенные цены, а также в целях повышения доходности использует свои АЗС для реализации контрафакта. Такая ситуация характерна, прежде всего, для таких регионов как Приморье, Забайкалье, Иркутская область и других", — говорится в сообщении.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, а в понедельник возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами путем совершения адресных сделок. Компания указала, что совершает сделки с крупными промышленными потребителями и сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям.

В понедельник СПбМТСБ заявила, что надеется на участие в торгах топливом всех крупных нефтяных компаний, и поднимаемые ими проблемные вопросы функционирования рынка должны быть решены с выработкой системных мер. Биржа также заявила, что ряд применяемых практик трейдерских компаний требуют правовой оценки и нормативного урегулирования, пообещав предоставить правоохранительным органам всю информацию об отдельных случаях применения некорректных практик при торгах топливом.

"Роснефть" заявила, что ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Она также подчеркнула, что вертикально-интегрированные нефтяные компании РФ взяли на себя дополнительные обязательства по обеспечению рынка топлива, и недопустимо, чтобы этим пользовались перекупщики.