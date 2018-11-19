МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, инвесторы скептично настроены относительно эффективности мер по снижению добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.30 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,09% — до 66,03 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 55,38 доллара за баррель.

В ходе торговой сессии стоимость нефти меняла свою динамику. Если утром сырье росло в цене, то ближе к вечеру удешевление нефти неожиданно достигло почти 2%, позднее темпы удешевления нефти сократились.

Среди позитивных факторов инвесторы рассматривали ожидания того, что ОПЕК+ примет решение сократить объем добычи на фоне замедления роста мирового спроса на нефть. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Позднее нефтяные цены перешли к снижению на опасениях рынка по поводу эффективности таких мер. "Похоже, что рынки рассматривают снижение добычи как должное. Посмотрим, так ли это, после следующего собрания ОПЕК 6 декабря", — сказал агентству Рейтер стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).