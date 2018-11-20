МУРМАНСК, 20 ноя — ПРАЙМ. Глава вьетнамской нефтяной компании Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон на встрече с губернатором Ненецкого округа Александром Цыбульским заявил о планах компании по наращиванию добычи полезных ископаемых на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, сообщила пресс-служба администрации округа.

Цыбульский встретился с руководством Petrovietnam, которая представляет вьетнамскую сторону в составе совместного российско-вьетнамского предприятия ООО "СК "Русвьетпетро", ведущего разработку нефтегазовых месторождений на территории Ненецкого автономного округа.

"Мы намерены не только продолжать работу нашего совместного предприятия "Русвьетпетро" на уже действующих месторождениях в Ненецком округе, но и рассматривать возможность работы на других участках Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В этом вопросе нам хотелось бы заручиться поддержкой со стороны региональных властей Ненецкого округа", — приводит пресс-служба слова главы нефтяной компании.

Глава Petrovietnam также добавил, что компания ставит перед собой цель не только поддерживать на существующем уровне, но и постепенно увеличивать объемы добычи углеводородов.

В свою очередь глава Ненецкого округа заверил руководство нефтегазовой группы в том, что округ также заинтересован в разработке новых месторождений на его территории и реализации новых инвестиционных проектов, поскольку это напрямую связано с социально-экономическим развитием НАО и повышением качества жизни людей в округе.

"Мы безусловно приветствуем инициативу коллег и будем всячески содействовать её реализации. Кроме промышленной деятельности компания в полном объеме выполняет взятые в рамках наших договоренностей социальные обязательства на территориях своего присутствия. Это наши надежные партнеры, сотрудничество с которыми мы намерены продолжать", — отметил Цыбульский.

В числе прочих совместно реализуемых социальных проектов, Цыбульский предложил Нгуен Ву Чыонг Шону также подключиться к созданию в Ненецком автономном округе Заполярного образовательного центра, где будут развиваться и нефтегазовые компетенции. Глава нефтегазовой группы Petrovietnam также принял предложение Цыбульского посетить Ненецкий округ в 2019 году. "Предполагается, что визит вьетнамской делегации состоится летом. В ходе него стороны приступят к проработке вопросов по реализации новых инвестпроектов", — отметили в администрации округа.