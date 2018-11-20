МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Тегеран прилагает усилия для снижения зависимости бюджета от нефтяных доходов, заявил во вторник посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Иран уменьшает зависимость бюджета от нефти. И сейчас уже этот показатель ниже 40 процентов", — сказал посол в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что санкции — это "неприятная вещь", но, в то же время, "можно укрепить национальную экономику".

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. Минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Ранее власти США заявили о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвали ее покупателей отказаться от закупок.