МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в Саудовской Аравии в отдельные дни ноября росла до рекордного уровня в 11 миллионов баррелей, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных менеджеров компаний нефтяной отрасли страны.

"Эр-Рияд добывал около 10,8-10,9 миллиона баррелей нефти в день. В некоторые дни на рынок выходило более 11 миллионов баррелей за счет сокращения запасов в стране и за рубежом", — приводит агентство слова источников. При этом не известно, планирует ли Саудовская Аравия поддерживать повышенные темпы нефтедобычи до конца месяца, или же объем добычи сократится во второй половине ноября, снизив таким образом среднемесячный показатель, отмечает агентство.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее в ноябре заявлял, что добыча нефти в стране в текущем месяце складывается выше октябрьского уровня, но в декабре показатель снова будет снижаться. По его словам, временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

По данным вторичных источников ОПЕК, Саудовская Аравия в октябре увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в сутки — до 10,63 миллиона баррелей в день, а согласно данным самой страны, ее добыча выросла немного больше — на 141 тысячу баррелей в сутки, до 10,642 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.